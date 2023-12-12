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В Ингушетии после полицейской проверки пропали сотни литров изъятого пива
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД Ингушетии выясняют, каким образом после полицейской проверки исчезли несколько сотен изъятого пива. Ведомство заподозрило в противоправных действиях своих сотрудников.
По данным регионального главка, в октябре оперативники Управления экономической безопасности обнаружили в продуктовом магазине незаконно реализуемое пиво — более семи тысяч литров. Весь этот объем был изъят. Однако дознаватель, как говорят в МВД, изъяв алкоголь, по какой-то причине передал ее «под роспись на ответственное хранение» представителю владельца торгового павильона. Уточняется, что это было сделано якобы на период разбирательства. Также по какой-то причине дознаватель опечатал не все двери павильона, «что не исключило свободный доступ посторонних лиц», говорят в главке.
На следующий после проверки день замначальника местной полиции решил отвезти изъятый алкоголь в отдел, а точнее — «в складские помещения территориального отдела полиции». И уже на складе при подсчёте была «выявлена недостача», говорят в главке. В ведомстве не уточняют, сколько именно бутылок и литров пива исчезло при неустановленных обстоятельствах. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции пишут, что речь о нескольких сотнях литров.
«Оперативниками собственной безопасности регионального МВД проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в полиции региона.
Напомним, этим летом в регионах России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр», погибли 46 человек. По данным СК, метиловый спирт был похищен со склада самарского МВД при участии сотрудника полиции. Всего было похищено шесть тонн спирта, который затем был продан и использован при производстве сидра.
По данным регионального главка, в октябре оперативники Управления экономической безопасности обнаружили в продуктовом магазине незаконно реализуемое пиво — более семи тысяч литров. Весь этот объем был изъят. Однако дознаватель, как говорят в МВД, изъяв алкоголь, по какой-то причине передал ее «под роспись на ответственное хранение» представителю владельца торгового павильона. Уточняется, что это было сделано якобы на период разбирательства. Также по какой-то причине дознаватель опечатал не все двери павильона, «что не исключило свободный доступ посторонних лиц», говорят в главке.
На следующий после проверки день замначальника местной полиции решил отвезти изъятый алкоголь в отдел, а точнее — «в складские помещения территориального отдела полиции». И уже на складе при подсчёте была «выявлена недостача», говорят в главке. В ведомстве не уточняют, сколько именно бутылок и литров пива исчезло при неустановленных обстоятельствах. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции пишут, что речь о нескольких сотнях литров.
«Оперативниками собственной безопасности регионального МВД проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в полиции региона.
Напомним, этим летом в регионах России произошло массовое отравление суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр», погибли 46 человек. По данным СК, метиловый спирт был похищен со склада самарского МВД при участии сотрудника полиции. Всего было похищено шесть тонн спирта, который затем был продан и использован при производстве сидра.
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