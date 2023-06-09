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СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын

16.20 Пятница, 9 июня 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В СК РФ рассказали новые подробности резонансных уголовных дел после массового отравления сидром в регионах.

По данным СК, метиловый спирт со склада самарского МВД похитили отец и сын, им помогал сотрудник полиции. Кража произошла в мае этого года, заявили в СК. Всего было похищено шесть тонн спирта, который затем был продан и использован при производстве ядовитого сидра.

«В ходе расследования установлено, что в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" 6 тонн хранящегося там метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Гусейнову (индивидуальный предприниматель и учредитель ООО "Анди" Анар Гусейнов, который производил напиток "Мистер Сидр", ранее был арестован — прим. ред.). В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России», — сообщили в СК РФ.

Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В отношении Егоровых и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

«Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

В четверг в МВД РФ заявили, что спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД. После проверки Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области. Кроме того, из органов будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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