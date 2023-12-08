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В Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы

12.36 Вторник, 12 декабря 2023
Фото: прокуратура Ивановской области
В городе Южа Ивановской области несколько школьников провалились в яму с кипятком. Дети шли в школу утром во вторник.

По данным прокуратуры, провал грунта произошел из-за прорыва теплотрассы. Дети получили сильные ожоги.

«Предварительно установлено, что сегодня около 8-15 группа несовершеннолетних по дороге в школу на ул. Пушкина г. Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги», — сообщает ведомство, не уточняя количество пострадавших.

По данным телеграм-канала 112, пострадали пятеро детей, они госпитализированы. У школьников ожоги от 3 до 25%.

Прокуратура организовала проверку и даст оценку действиям организации, которая эксплуатирует тепловые сети, ООО «Тепло людям. Южа».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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