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В ГИБДД Москвы приостановили выдачу водительских прав из-за технического сбоя
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В ГИБДД Москвы сообщили о масштабном техническом сбое, из-за которого временно приостановлена выдача водительских прав и регистрация машин.
«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — говорится в официальном сообщении.
Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, добавили в ГИБДД. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — говорится в официальном сообщении.
Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, добавили в ГИБДД. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
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