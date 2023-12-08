Возрастное ограничение 18+
Депутат ГД предложила ограничить доступ к интернету детям до 15 лет
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Ирина Филатова (КПРФ) считает, что для детей до 15 лет в России необходимо ограничить доступ в интернет.
«И, думаю, со мной могут не согласиться сторонники "свободного" интернета, стоит взять на вооружение эффективный опыт Китая по ограничению доступа детей до 15 лет в интернет», — написала Филатова в телеграм-канале по итогам круглого стола в ОП РФ на тему «укрепления традиционных ценностей».
По мнению депутата, «нужно не только чистить информационное пространство, но и предпринимать превентивные меры в отношении детей и подростков». «Их психика слишком пластична и внушаема», — считает она.
На прошлой неделе Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, которые запрещают использовать на уроках в школах мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Запрет касается в том числе образовательных целей. В Госдуме полагают, что это «повысит качество образования детей».
Также принятые поправки вводят в школах обязательные уроки труда.
«И, думаю, со мной могут не согласиться сторонники "свободного" интернета, стоит взять на вооружение эффективный опыт Китая по ограничению доступа детей до 15 лет в интернет», — написала Филатова в телеграм-канале по итогам круглого стола в ОП РФ на тему «укрепления традиционных ценностей».
По мнению депутата, «нужно не только чистить информационное пространство, но и предпринимать превентивные меры в отношении детей и подростков». «Их психика слишком пластична и внушаема», — считает она.
На прошлой неделе Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, которые запрещают использовать на уроках в школах мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Запрет касается в том числе образовательных целей. В Госдуме полагают, что это «повысит качество образования детей».
Также принятые поправки вводят в школах обязательные уроки труда.
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