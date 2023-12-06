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В ГД просят Минюст дать определение «духовно-нравственным семейным ценностям»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД просит Минюст внести в Семейный кодекс определение «духовно-нравственных семейных ценностей».
С таким предложением к министерству обратилась глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, сейчас «как минимум, должны дать определение этим традиционным ценностям».
«Неплохо было бы внести это определение в ныне действующий Семейный кодекс. С чем я обращаюсь к нашему министерству юстиции», — сказала Останина на круглом столе о законодательстве в социальной сфере (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее Уполномоченный по правам ребенка Татарстана обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» в том числе «на соответствие традиционным ценностям». Также сериал просили проверить «на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков».
Между тем Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С таким предложением к министерству обратилась глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, сейчас «как минимум, должны дать определение этим традиционным ценностям».
«Неплохо было бы внести это определение в ныне действующий Семейный кодекс. С чем я обращаюсь к нашему министерству юстиции», — сказала Останина на круглом столе о законодательстве в социальной сфере (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее Уполномоченный по правам ребенка Татарстана обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» в том числе «на соответствие традиционным ценностям». Также сериал просили проверить «на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков».
Между тем Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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