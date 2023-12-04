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Прокуратура: самолет Москва — Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт из-за проблем с крылом
Фото: Вечерние Ведомости
Пассажирский самолет, вылетевший в ночь на понедельник из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт из-за проблем с крылом.
Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «При взлете воздушного судна, выполняющего рейс UТ-351 ПАО "Авиакомпания ЮТэйр", следующего по маршруту Москва (Внуково) - Ханты-Мансийск, КВС доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — сообщает ведомство.
Посадка совершена благополучно, добавили в прокуратуре. После замены судна все 66 пассажиров были доставлены в аэропорт назначения в восемь утра.
Напомним, на прошлой неделе пассажирский Боинг 737, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем. Борт был отстранен от эксплуатации. За день до этого из-за помпажа двигателя грузовой самолет «Ту-204м», следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ, сообщали в СК.
Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «При взлете воздушного судна, выполняющего рейс UТ-351 ПАО "Авиакомпания ЮТэйр", следующего по маршруту Москва (Внуково) - Ханты-Мансийск, КВС доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — сообщает ведомство.
Посадка совершена благополучно, добавили в прокуратуре. После замены судна все 66 пассажиров были доставлены в аэропорт назначения в восемь утра.
Напомним, на прошлой неделе пассажирский Боинг 737, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем. Борт был отстранен от эксплуатации. За день до этого из-за помпажа двигателя грузовой самолет «Ту-204м», следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ, сообщали в СК.
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