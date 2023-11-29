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В Новосибирске из-за проблем с двигателем экстренно сел летевший в Москву самолет
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ
Пассажирский Боинг 737, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.
Борт отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск-Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Боинг 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина», — сообщили в ведомстве.
Самолет экстренно сел из-за помпажа двигателей, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
«По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателей самолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Пассажиры размещены в здании аэровокзала. Готовится резервное судно.
Добавим, что вчера, 7 декабря, также из-за помпажа двигателя грузовой самолет «Ту-204м», следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ, сообщали накануне в СК.
Борт отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск-Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Боинг 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина», — сообщили в ведомстве.
Самолет экстренно сел из-за помпажа двигателей, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
«По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателей самолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Пассажиры размещены в здании аэровокзала. Готовится резервное судно.
Добавим, что вчера, 7 декабря, также из-за помпажа двигателя грузовой самолет «Ту-204м», следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ, сообщали накануне в СК.
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