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Генпрокуратура объявила о проверках в регионах в связи с ростом цен на яйца

12.55 Пятница, 8 декабря 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Генеральная прокуратура РФ объявила о проверках в регионах, где подскочили цены на куриные яйца.

Проверят в том числе продавцов и производителей в регионах, где средняя розничная цена на яйца за год «увеличилась более чем на 40%».

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.

По всем выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», добавили в ведомстве.

Решение о проверках было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям в Генпрокуратуре. Участие в заседании приняли представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Проверки организованы по поручению генпрокурора Игоря Краснова.

Напомним, по данным Росстата, с начала года мясо кур выросло в цене на 30,19 процентов, куриные яйца подорожали на 36,63 процента.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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