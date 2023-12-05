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Генпрокуратура объявила о проверках в регионах в связи с ростом цен на яйца
Фото: Вечерние Ведомости
Генеральная прокуратура РФ объявила о проверках в регионах, где подскочили цены на куриные яйца.
Проверят в том числе продавцов и производителей в регионах, где средняя розничная цена на яйца за год «увеличилась более чем на 40%».
«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.
По всем выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», добавили в ведомстве.
Решение о проверках было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям в Генпрокуратуре. Участие в заседании приняли представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.
Проверки организованы по поручению генпрокурора Игоря Краснова.
Напомним, по данным Росстата, с начала года мясо кур выросло в цене на 30,19 процентов, куриные яйца подорожали на 36,63 процента.
Проверят в том числе продавцов и производителей в регионах, где средняя розничная цена на яйца за год «увеличилась более чем на 40%».
«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.
По всем выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», добавили в ведомстве.
Решение о проверках было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям в Генпрокуратуре. Участие в заседании приняли представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.
Проверки организованы по поручению генпрокурора Игоря Краснова.
Напомним, по данным Росстата, с начала года мясо кур выросло в цене на 30,19 процентов, куриные яйца подорожали на 36,63 процента.
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