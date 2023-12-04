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Прокуратура: в брянской гимназии в день стрельбы со входа был убран металлодетектор
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В брянской гимназии, где произошла стрельба, со входа был убран стационарный металлодетектор.
Об этом заявили в прокуратуре региона.
«Утром 7 декабря 2023 г. в МБОУ "Гимназия № 5" г. Брянск, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», — сообщили в ведомстве в пятницу.
По какой причине убрали металлодетектор, не уточняется.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), добавили в прокуратуре. Дело заведено «в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей».
Ранее ряд СМИ сообщили о задержании директора и сотрудницы частной охранной организации, а также отца школьницы, которая открыла стрельбу по одноклассникам.
Об этом заявили в прокуратуре региона.
«Утром 7 декабря 2023 г. в МБОУ "Гимназия № 5" г. Брянск, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», — сообщили в ведомстве в пятницу.
По какой причине убрали металлодетектор, не уточняется.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), добавили в прокуратуре. Дело заведено «в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей».
Ранее ряд СМИ сообщили о задержании директора и сотрудницы частной охранной организации, а также отца школьницы, которая открыла стрельбу по одноклассникам.
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