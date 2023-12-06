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В Приморье опрокинулся школьный автобус, детей осматривают медики
Фото: прокуратура Приморского края
В Приморье при ДТП опрокинулся школьный автобус, перевозивший 21 ребенка.
Дети ехали с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.
Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter, сообщает прокуратура региона.
«Днем 8 декабря 2023 года на 82 км автодороги Шкотово - Партизанск произошло ДТП с участием школьного автобуса, выполняющего перевозку 21 школьника и 1 сопровождающего», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура уточняет, что дети 2007-2009 годов рождения, они были пристегнуты ремнями безопасности. Их осматривают прибывшие на место врачи.
О состоянии детей пока не сообщается.
Дети ехали с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.
Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter, сообщает прокуратура региона.
«Днем 8 декабря 2023 года на 82 км автодороги Шкотово - Партизанск произошло ДТП с участием школьного автобуса, выполняющего перевозку 21 школьника и 1 сопровождающего», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура уточняет, что дети 2007-2009 годов рождения, они были пристегнуты ремнями безопасности. Их осматривают прибывшие на место врачи.
О состоянии детей пока не сообщается.
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