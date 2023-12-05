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Яйца и куриное мясо в России подорожали за год более чем на 30%
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Яйца и куриное мясо в России подорожали за год более чем на 30%.
По данным Росстата, с начала года по 27 ноября мясо кур выросло в цене на 30,19 процентов, куриные яйца подорожали на 36,63 процента.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила сразу четырем министерствам – Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры по наращиванию внутреннего производства и снижению цен на курицу и яйца. Такое поручение было дано ведомствам еще в конце ноября, пишет РБК со ссылкой на документ.
Министерства должны до 19 декабря изучить потребление этих продуктов за последние три года и выяснить, какой объем производства необходим для удовлетворения внутреннего спроса. В Минсельхозе, по данным агентства, уже подготовили изменения в законодательство, которые предполагают расширение льготных кредитов на производство бройлеров.
Напомним, рост цен на курицу и яйца отмечают во всех регионах. Так, например, в Оренбурге из-за роста цен яйца стали продавать поштучно.
По данным Росстата, с начала года по 27 ноября мясо кур выросло в цене на 30,19 процентов, куриные яйца подорожали на 36,63 процента.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила сразу четырем министерствам – Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры по наращиванию внутреннего производства и снижению цен на курицу и яйца. Такое поручение было дано ведомствам еще в конце ноября, пишет РБК со ссылкой на документ.
Министерства должны до 19 декабря изучить потребление этих продуктов за последние три года и выяснить, какой объем производства необходим для удовлетворения внутреннего спроса. В Минсельхозе, по данным агентства, уже подготовили изменения в законодательство, которые предполагают расширение льготных кредитов на производство бройлеров.
Напомним, рост цен на курицу и яйца отмечают во всех регионах. Так, например, в Оренбурге из-за роста цен яйца стали продавать поштучно.
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