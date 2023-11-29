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Прокуратура: на полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство
Фото: телеграм-канал прокуратуры Рязанской области
В Рязанской области на полигоне сработало взрывное устройство.
Об этом сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, это произошло при проведении занятий по огневой подготовке.
«Прокуратура области контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне в с. Дубровичи. По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — сообщает телеграм-канал ведомства.
О пострадавших данных пока нет.
Об этом сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, это произошло при проведении занятий по огневой подготовке.
«Прокуратура области контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне в с. Дубровичи. По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — сообщает телеграм-канал ведомства.
О пострадавших данных пока нет.
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