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SHOT: задержан отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
Фото: Вечерние Ведомости
Отец школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, задержан, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
53-летний мужчина сейчас на допросе, силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье, пишет канал. По информации SHOT, отец школьницы раньше работал охранником в ЧОПе, который в том числе занимался охраной школ.
Сообщается, что вчера у задержанного был день рождения и этим якобы могла воспользоваться дочь для подготовки стрельбы.
В качестве приоритетной версии причин стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками, пишут ТАСС и РБК со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, девочка была замкнутой и мало общалась с одноклассниками.
По информации ТАСС, в школе не работала рамка металлодетектора. Ученики школы говорят, что там не было «нормальной охраны», камер и турникетов, пишут СМИ.
При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали. По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
53-летний мужчина сейчас на допросе, силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье, пишет канал. По информации SHOT, отец школьницы раньше работал охранником в ЧОПе, который в том числе занимался охраной школ.
Сообщается, что вчера у задержанного был день рождения и этим якобы могла воспользоваться дочь для подготовки стрельбы.
В качестве приоритетной версии причин стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками, пишут ТАСС и РБК со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, девочка была замкнутой и мало общалась с одноклассниками.
По информации ТАСС, в школе не работала рамка металлодетектора. Ученики школы говорят, что там не было «нормальной охраны», камер и турникетов, пишут СМИ.
При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали. По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
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