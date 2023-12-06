Совфед седьмого декабря обсудит назначение выборов президента России на 17 марта

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Совете Федерации на 7 декабря запланировано обсуждение назначения выборов президента России. Проект постановления уже включен в повестку заседания.Датой выборов должно стать 17 марта. По российским законам выборы президента определяются именно верхней палатой парламента.Для принятия решения о назначении выборов у Совфеда есть ещё время – решение должно быть принято не позднее 18 декабря.Выдвижение кандидатов произойдет в течение 25 дней после объявления выборов – для партийных, и 20 – для самовыдвиженцев. Последним нужно собрать 300 тысяч подписей со всей страны.Пока о вероятном участии в президентской кампании заявляли независимая экс-мундеп из Ржева Екатерина Дунцова и Борис Надеждин. Также были разговоры о выдвижении Геннадия Зюганова.