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Совфед седьмого декабря обсудит назначение выборов президента России на 17 марта

10.38 Четверг, 7 декабря 2023
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Совете Федерации на 7 декабря запланировано обсуждение назначения выборов президента России. Проект постановления уже включен в повестку заседания.

Датой выборов должно стать 17 марта. По российским законам выборы президента определяются именно верхней палатой парламента.

Для принятия решения о назначении выборов у Совфеда есть ещё время – решение должно быть принято не позднее 18 декабря.

Выдвижение кандидатов произойдет в течение 25 дней после объявления выборов – для партийных, и 20 – для самовыдвиженцев. Последним нужно собрать 300 тысяч подписей со всей страны.

Пока о вероятном участии в президентской кампании заявляли независимая экс-мундеп из Ржева Екатерина Дунцова и Борис Надеждин. Также были разговоры о выдвижении Геннадия Зюганова.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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