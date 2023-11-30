Президент Венесуэлы призвал создать 24-й штат на спорной с Гайаной территории

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Венесуэлы Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять закон и создать 24-й штат на спорной с Гайаной территории.Мадуро на заседании федерального совета правительства заявил, что к западу от реки Эссекибо должен быть создан новый венесуэльский штат. По его словам, закон должен «воплотить в жизнь решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы», цитируют политика местные издания.На заседании он показал карту Венесуэлы с новым регионом Гайана-Эссекибо. Президент заявил, что карта, включающая спорный регион, должна быть распространена по всем образовательным учреждениям, пишут СМИ.Он объявил о начале переписи населения и соцпомощи жителям Эссекибо. Кроме того, власти намерены начать выдавать лицензии на добычу полезных ископаемых на территории спорного региона. А нефтяным компаниям, которые сейчас работают в морской зоне Эссекибо, президент предложил завершить разработку в течение трех месяцев «с уважением добрососедства».Напомним, 4 декабря в стране прошел референдум о статусе Эссекибо, за присоединение нового региона высказались 95% проголосовавших, заявили власти.Власти Гайаны в свою очередь предупредили Венесуэлу, что намерены обратиться в Совбез ООН.