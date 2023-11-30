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В Новосибирске задержан замначальника городского управления МВД
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Новосибирске задержан заместитель начальника городского управления МВД.
Информация об этом появилась в местных изданиях, ТАСС пишет, что ее подтвердили в правоохранительных органах. Официальной информации от СК и МВД пока нет.
По данным новосибирских СМИ, задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.
Год назад, в декабре прошлого года, в Новосибирске был заключен под стражу начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции. Его заподозрили в крупных взятках от представителей игорного бизнеса. ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что он якобы ежемесячно получал взятки от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Информация об этом появилась в местных изданиях, ТАСС пишет, что ее подтвердили в правоохранительных органах. Официальной информации от СК и МВД пока нет.
По данным новосибирских СМИ, задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.
Год назад, в декабре прошлого года, в Новосибирске был заключен под стражу начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции. Его заподозрили в крупных взятках от представителей игорного бизнеса. ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что он якобы ежемесячно получал взятки от 500 тыс. до 1 млн рублей.
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