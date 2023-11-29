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На Камчатке на стройке аэропорта отравились рабочие, более 40 человек госпитализированы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Камчатке массово отравились рабочие, на данный момент госпитализирован 41 человек.
Все они заняты на строительстве терминала для местного аэропорта.
«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта города Елизово. По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — сообщает региональная прокуратура.
Ведомство проверяет организацию питания и условия проживания строителей. В региональном Минздраве сообщили СМИ, что предварительной причиной отравления стал гастроэнтерит.
По информации с официального сайта «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» в Елизово, проект модернизации аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 50 тыс. кв. м, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. Планируется, что в состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.
Все они заняты на строительстве терминала для местного аэропорта.
«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта города Елизово. По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — сообщает региональная прокуратура.
Ведомство проверяет организацию питания и условия проживания строителей. В региональном Минздраве сообщили СМИ, что предварительной причиной отравления стал гастроэнтерит.
По информации с официального сайта «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» в Елизово, проект модернизации аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 50 тыс. кв. м, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. Планируется, что в состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.
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