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СК: убийство подростка в Иркутске не связано с популярным сериалом
Фото: Вечерние Ведомости
В Иркутске произошло убийство 15-летнего подростка, задержаны шесть человек, среди подозреваемых также есть 15-летние.
В местных и федеральных изданиях пишут, что нападавшие якобы «вдохновились» сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако в СК заявили, что связи между сериалом и убийством не обнаружено. Между тем, в школах «усилят профилактическую работу».
По версии следствия, 2 декабря шесть человек вышли из сауны и подошли к компании из пяти подростков на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске. Между компаниями произошел «малозначительный словесный конфликт», в итоге подросткам «стали наносить телесные повреждения». «В результате инцидента 15-летнему мальчику было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте происшествия», — сообщили в СУ СК по региону.
Зачинщики конфликта скрылись с места, однако вскоре их нашли. «Двое из них были задержаны в Качугском районе в частном доме знакомых одного из них, остальные фигуранты задержаны в Иркутске», — добавили в СК.
Задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Подозреваемые характеризуются отрицательно, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности, сообщили следователи. Возбуждены дела по статьям «Убийство» и «Хулиганство». У фигурантов провели обыски, изъяли телефоны, а также орудие преступления (нож). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
«По результатам проведенных следственных действий СУ СК России по Иркутской области связь популярного сериала с совершенным преступлением не подтверждается», — заявили в СК, не уточняя, о каком сериале идет речь.
Между тем, в последнее время много критики звучит в адрес вышедшего в ноябре сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Так, уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал. По ее мнению, фильм стал «романтизацией бандитизма и оправданием "казанского феномена"». Омбудсмен считает, что сериал формирует «ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».
Мэр Иркутска Руслан Болотов в понедельник заявил, что после резонансного убийства в школах усилят профилактическую работу.
«В эти выходные в Иркутске случилась трагедия. На улице Байкальской был убит 15-летний мальчик, ученик школы № 9 <...> Поручил специалистам профильного комитета администрации усилить профилактическую работу в школах города: с заместителями по воспитательной работе пройдут совещания, с ребятами – разъяснительные лекции. Особое внимание будет уделено тем детям, кто стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних», — написал мэр города.
В местных и федеральных изданиях пишут, что нападавшие якобы «вдохновились» сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако в СК заявили, что связи между сериалом и убийством не обнаружено. Между тем, в школах «усилят профилактическую работу».
По версии следствия, 2 декабря шесть человек вышли из сауны и подошли к компании из пяти подростков на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске. Между компаниями произошел «малозначительный словесный конфликт», в итоге подросткам «стали наносить телесные повреждения». «В результате инцидента 15-летнему мальчику было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте происшествия», — сообщили в СУ СК по региону.
Зачинщики конфликта скрылись с места, однако вскоре их нашли. «Двое из них были задержаны в Качугском районе в частном доме знакомых одного из них, остальные фигуранты задержаны в Иркутске», — добавили в СК.
Задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Подозреваемые характеризуются отрицательно, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности, сообщили следователи. Возбуждены дела по статьям «Убийство» и «Хулиганство». У фигурантов провели обыски, изъяли телефоны, а также орудие преступления (нож). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
«По результатам проведенных следственных действий СУ СК России по Иркутской области связь популярного сериала с совершенным преступлением не подтверждается», — заявили в СК, не уточняя, о каком сериале идет речь.
Между тем, в последнее время много критики звучит в адрес вышедшего в ноябре сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Так, уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал. По ее мнению, фильм стал «романтизацией бандитизма и оправданием "казанского феномена"». Омбудсмен считает, что сериал формирует «ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».
Мэр Иркутска Руслан Болотов в понедельник заявил, что после резонансного убийства в школах усилят профилактическую работу.
«В эти выходные в Иркутске случилась трагедия. На улице Байкальской был убит 15-летний мальчик, ученик школы № 9 <...> Поручил специалистам профильного комитета администрации усилить профилактическую работу в школах города: с заместителями по воспитательной работе пройдут совещания, с ребятами – разъяснительные лекции. Особое внимание будет уделено тем детям, кто стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних», — написал мэр города.
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