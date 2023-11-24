Возрастное ограничение 18+
В России хотят ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России хотят ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения.
Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом ОМС введут в России в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена «диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья».
«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).
Напомним, сегодня власти еще одного региона в РФ заявили об отказе частных клиник от абортов.
Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом ОМС введут в России в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена «диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья».
«Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).
Напомним, сегодня власти еще одного региона в РФ заявили об отказе частных клиник от абортов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Анализы более 100 тысяч новорожденных обследовали на патологии в Екатеринбурге в 2023 году
23 ноября 2023
23 ноября 2023