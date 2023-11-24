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Кузнецова: в РФ на федеральном уровне прорабатывают вопрос об ограничении абортов
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В России на федеральном уровне прорабатываются инициативы регионов, которые касаются ограничения абортов.
Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
«Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли представлен законопроект об ограничении абортов в Госдуму.
Кузнецова не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.
Добавим, что сегодня депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли постановление, которое предусматривает запрет частным клиникам проводить аборты. Проект изменений в федеральный закон, как сообщалось ранее, будет направлен на рассмотрение в ГД.
На прошлой неделе нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках.
Уже несколько регионов ввели меры, которые касаются абортов, речь в том числе о штрафах за «склонение» к абортам. Ранее жители Калининградской и Нижегородской областей создали петиции, в которых потребовали остановить «женоненавистнические» инициативы и принимаемые решения.
Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
«Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли представлен законопроект об ограничении абортов в Госдуму.
Кузнецова не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.
Добавим, что сегодня депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли постановление, которое предусматривает запрет частным клиникам проводить аборты. Проект изменений в федеральный закон, как сообщалось ранее, будет направлен на рассмотрение в ГД.
На прошлой неделе нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках.
Уже несколько регионов ввели меры, которые касаются абортов, речь в том числе о штрафах за «склонение» к абортам. Ранее жители Калининградской и Нижегородской областей создали петиции, в которых потребовали остановить «женоненавистнические» инициативы и принимаемые решения.
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