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В Узбекистане владельца кафе оштрафовали по новой статье о половой дискриминации
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ташкенте суд оштрафовал владельца, а также сотрудника кафе по новой статье о дискриминации по признаку пола.
Сотрудник кафе не пустил в заведение группу девушек, сославшись на внутренние правила, по которым «вход женщинам после 22:30 запрещен». Это произошло 18 ноября, пишут местные издания.
Между тем, среди девушек, которых не пустили в кафе, оказалась журналистка. В итоге дело дошло до суда.
Во время суда владелец кафе объяснил запрет тем, что «некоторые мужчины и женщины, размещаясь в кафе в закрытых шатрах, совершают различные непристойные действия», пишет издание Uznews. При этом сообщается, что обвиняемый публично высказал сожаление о содеянном и принес свои извинения.
В итоге суд оштрафовал и владельца, и сотрудника по статье 189-2 КоАО РУз («Пропаганда дискриминации по признаку пола»), которая была введена в Узбекистане в конце октября. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн 600 тысяч сумов (около 48 тысяч рублей по текущему курсу). Это максимальный штраф по этой статье.
Напомним, в конце октября президент Узбекистана подписал поправки в Кодекс об административной ответственности. Штрафы и арест до 15 суток вводятся в том числе за пропаганду многоженства. Также предусмотрена ответственность за «нахождение в общественных местах с закрытым лицом до степени, не позволяющей установить личность» и за «пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе открытое отрицание равных прав женщин и мужчин».
Сотрудник кафе не пустил в заведение группу девушек, сославшись на внутренние правила, по которым «вход женщинам после 22:30 запрещен». Это произошло 18 ноября, пишут местные издания.
Между тем, среди девушек, которых не пустили в кафе, оказалась журналистка. В итоге дело дошло до суда.
Во время суда владелец кафе объяснил запрет тем, что «некоторые мужчины и женщины, размещаясь в кафе в закрытых шатрах, совершают различные непристойные действия», пишет издание Uznews. При этом сообщается, что обвиняемый публично высказал сожаление о содеянном и принес свои извинения.
В итоге суд оштрафовал и владельца, и сотрудника по статье 189-2 КоАО РУз («Пропаганда дискриминации по признаку пола»), которая была введена в Узбекистане в конце октября. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн 600 тысяч сумов (около 48 тысяч рублей по текущему курсу). Это максимальный штраф по этой статье.
Напомним, в конце октября президент Узбекистана подписал поправки в Кодекс об административной ответственности. Штрафы и арест до 15 суток вводятся в том числе за пропаганду многоженства. Также предусмотрена ответственность за «нахождение в общественных местах с закрытым лицом до степени, не позволяющей установить личность» и за «пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе открытое отрицание равных прав женщин и мужчин».
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