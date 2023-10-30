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Президент Узбекистана подписал поправки о штрафах и аресте за пропаганду многоженства
Фото: Вечерние Ведомости
Президент Узбекистана подписал поправки о штрафах и административном аресте до 15 суток за пропаганду многоженства.
Как сообщает Минюст Узбекистана, поправки внесли в Кодекс об административной ответственности.
Согласно документу, вводятся штрафы:
- за «поощрение совместного проживания с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение такого поведения» — от 4 миллионов 950 тысяч до 9 миллионов 900 тысяч сумов (примерно от 37 000 до 75 000 рублей). Также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток;
- за «совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста» — такая же сумма штрафа, от 4 миллионов 950 тысяч до 9 миллионов 900 тысяч сумов;
- за «нахождение в общественных местах с закрытым лицом до степени, не позволяющей установить личность» — от 3 миллионов 300 тысяч до 4 миллионов 950 тысяч сумов (примерно от 25 000 до 37 000 рублей). Есть исключения (например, медицинские инструкции).
- за «пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе открытое отрицание равных прав женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов к этому, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий» — от 3 миллионов 300 тысяч до 6 миллионов 600 тысяч сумов (примерно от 25 000 до 50 000 рублей).
Как сообщает Минюст Узбекистана, поправки внесли в Кодекс об административной ответственности.
Согласно документу, вводятся штрафы:
- за «поощрение совместного проживания с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение такого поведения» — от 4 миллионов 950 тысяч до 9 миллионов 900 тысяч сумов (примерно от 37 000 до 75 000 рублей). Также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток;
- за «совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста» — такая же сумма штрафа, от 4 миллионов 950 тысяч до 9 миллионов 900 тысяч сумов;
- за «нахождение в общественных местах с закрытым лицом до степени, не позволяющей установить личность» — от 3 миллионов 300 тысяч до 4 миллионов 950 тысяч сумов (примерно от 25 000 до 37 000 рублей). Есть исключения (например, медицинские инструкции).
- за «пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе открытое отрицание равных прав женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов к этому, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий» — от 3 миллионов 300 тысяч до 6 миллионов 600 тысяч сумов (примерно от 25 000 до 50 000 рублей).
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