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Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук
Фото: телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»
Мосгорсуд в четверг оставил в силе продление ареста режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.
«Московский городской суд оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу режиссёру и драматургу пьесы "Финист ясный сокол" Беркович Евгении Борисовне и Петрийчук Светлане Александровне, обвиняемым в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда)», — сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
Режиссер и драматург были задержаны в мае. В начале ноября суд продлил им срок содержания под стражей до 10 января.
Напомним, пьеса рассказывает о завербованных радикальными исламистами женщинах, в ее основе — протоколы допросов и приговоров осужденных за пособничество терроризму. В экспертизе, которая легла в основу уголовного дела, приводились доводы о «героизации боевиков» и «идеологии радикального феминизма».
В прошлом году пьеса получила две театральные премии «Золотая маска».
«Московский городской суд оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу режиссёру и драматургу пьесы "Финист ясный сокол" Беркович Евгении Борисовне и Петрийчук Светлане Александровне, обвиняемым в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда)», — сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
Режиссер и драматург были задержаны в мае. В начале ноября суд продлил им срок содержания под стражей до 10 января.
Напомним, пьеса рассказывает о завербованных радикальными исламистами женщинах, в ее основе — протоколы допросов и приговоров осужденных за пособничество терроризму. В экспертизе, которая легла в основу уголовного дела, приводились доводы о «героизации боевиков» и «идеологии радикального феминизма».
В прошлом году пьеса получила две театральные премии «Золотая маска».
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