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Театрального режиссера Женю Беркович отправили в СИЗО на два месяца
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Театрального режиссера Женю Беркович суд отправил в СИЗО на два месяца, передают СМИ из зала суда.
В пятницу 5 мая Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук были доставлены в суд для решения вопроса о мере пресечения по делу «об оправдании терроризма». Следствие ходатайствовало об их аресте.
Адвокат запрашивала для Беркович меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста (у нее двое детей).
Уголовное дело было возбуждено по статье об оправдании терроризма. В экспертизе, которая легла в основу уголовного дела, приводились доводы о «героизации боевиков» и «идеологии радикального феминизма», сообщали СМИ из зала суда. РИА Новости со ссылкой на защиту Беркович писали, что поводом для возбуждения дела стала «публикация читки пьесы на YouTube, где якобы содержится оправдание терроризма».
Днем к зданию Замоскворецкого суда пришли десятки горожан, известные журналисты, писатели, театральные деятели, актеры. Многие известные деятели культуры подписали личные поручительства за Беркович. Среди них — Константин Райкин, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко и другие.
В четверг мать Беркович Елена Эфрос сообщила об обысках в доме. По ее словам, уголовное дело возбудили из-за пьесы «Финист Ясный Сокол».
Пьеса рассказывает о завербованных радикальными исламистами женщинах, в ее основе — протоколы допросов и приговоров осужденных за пособничество терроризму.
В прошлом году пьеса получила две театральные премии «Золотая маска». Светлана Петрийчук стала лауреатом в номинации «работа драматурга», Ксения Сорокина получила премию за работу художника по костюмам в этом спектакле. Женя Беркович, которая поставила спектакль, стала номинантом премии за режиссуру.
В пятницу 5 мая Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук были доставлены в суд для решения вопроса о мере пресечения по делу «об оправдании терроризма». Следствие ходатайствовало об их аресте.
Адвокат запрашивала для Беркович меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста (у нее двое детей).
Уголовное дело было возбуждено по статье об оправдании терроризма. В экспертизе, которая легла в основу уголовного дела, приводились доводы о «героизации боевиков» и «идеологии радикального феминизма», сообщали СМИ из зала суда. РИА Новости со ссылкой на защиту Беркович писали, что поводом для возбуждения дела стала «публикация читки пьесы на YouTube, где якобы содержится оправдание терроризма».
Днем к зданию Замоскворецкого суда пришли десятки горожан, известные журналисты, писатели, театральные деятели, актеры. Многие известные деятели культуры подписали личные поручительства за Беркович. Среди них — Константин Райкин, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко и другие.
В четверг мать Беркович Елена Эфрос сообщила об обысках в доме. По ее словам, уголовное дело возбудили из-за пьесы «Финист Ясный Сокол».
Пьеса рассказывает о завербованных радикальными исламистами женщинах, в ее основе — протоколы допросов и приговоров осужденных за пособничество терроризму.
В прошлом году пьеса получила две театральные премии «Золотая маска». Светлана Петрийчук стала лауреатом в номинации «работа драматурга», Ксения Сорокина получила премию за работу художника по костюмам в этом спектакле. Женя Беркович, которая поставила спектакль, стала номинантом премии за режиссуру.
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