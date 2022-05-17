Министр обороны РФ Шойгу предложил канонизировать полководца Суворова
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
РПЦ собирает материалы для причисления полководца Александра Суворова к лику святых. С таким предложением к церкви обратились общественные организации, министерство обороны РФ и лично глава ведомства Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий заявил, что церковь собирает необходимые материалы. В том числе, «информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения», «может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем», сообщил представитель РПЦ.
Он также отметил, что материалы для причисления Суворова к лику святых предоставляет епархия, на территории которой жил полководец — Санкт-Петербургская митрополия.
Вопрос о канонизации Суворова поднимался уже не раз. В апреле 2016 года мемориальный музей полководца в Санкт-Петербурге также сообщал о том, что идет сбор материалов — «свидетельства о народной любви, почитания и народной памяти». В музее отмечали, что церковь, в свою очередь, также собирала «свидетельства о чудесах, которые являл Суворов».
Добавим, что в списке известных канонизированных воинов — князь Александр Невский (причислен к лику святых в 1547 году), князь Дмитрий Донской (в 1988 году), адмирал Федор Ушаков (в 2001 году) и другие.
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий заявил, что церковь собирает необходимые материалы. В том числе, «информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения», «может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем», сообщил представитель РПЦ.
Он также отметил, что материалы для причисления Суворова к лику святых предоставляет епархия, на территории которой жил полководец — Санкт-Петербургская митрополия.
Вопрос о канонизации Суворова поднимался уже не раз. В апреле 2016 года мемориальный музей полководца в Санкт-Петербурге также сообщал о том, что идет сбор материалов — «свидетельства о народной любви, почитания и народной памяти». В музее отмечали, что церковь, в свою очередь, также собирала «свидетельства о чудесах, которые являл Суворов».
Добавим, что в списке известных канонизированных воинов — князь Александр Невский (причислен к лику святых в 1547 году), князь Дмитрий Донской (в 1988 году), адмирал Федор Ушаков (в 2001 году) и другие.
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