Возрастное ограничение 18+
Минфин предложил снизить крепость алкогольного мороженого
Фото: Вечерние Ведомости
Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах.
Ведомство подготовило соответствующий проект распоряжения.
«Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%. Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений», — говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что сейчас алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений, и ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет.
«Проектом документа предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2 % по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье», — уточнили в Минфине.
Напомним, в начале ноября власти Амурской области обратились в Минфин с просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем.
Ведомство подготовило соответствующий проект распоряжения.
«Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%. Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений», — говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что сейчас алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений, и ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет.
«Проектом документа предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2 % по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье», — уточнили в Минфине.
Напомним, в начале ноября власти Амурской области обратились в Минфин с просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем.
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