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Власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Амурской области обратились в Минфин с просьбой рассмотреть вопрос о продаже мороженого с алкоголем.
Чиновники считают, что продажи такой продукции следует ограничить, в том числе запретить продавать несовершеннолетним и в торговых точках рядом со школами и детсадами.
Крепость алкогольного мороженого составляет от 1,5% до 6%, чиновники отмечают, что доступность такой продукции приведет к тому, что «употребление крепких напитков станет для ребенка нормой» и не вызовет «критического отношения к алкоголю», пишут «Известия» со ссылкой на письмо Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области в Минфин.
В письме власти ссылаются на другие регионы, где, по их словам, неограниченная продажа алкогольного мороженого «вызывает общественное недовольство».
В Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали, пишет издание.
Чиновники считают, что продажи такой продукции следует ограничить, в том числе запретить продавать несовершеннолетним и в торговых точках рядом со школами и детсадами.
Крепость алкогольного мороженого составляет от 1,5% до 6%, чиновники отмечают, что доступность такой продукции приведет к тому, что «употребление крепких напитков станет для ребенка нормой» и не вызовет «критического отношения к алкоголю», пишут «Известия» со ссылкой на письмо Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области в Минфин.
В письме власти ссылаются на другие регионы, где, по их словам, неограниченная продажа алкогольного мороженого «вызывает общественное недовольство».
В Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали, пишет издание.
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