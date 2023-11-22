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Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Лефортовский суд продлил арест корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу до конца января.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года», — сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
В конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге. Сообщалось, что Гершкович якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне.
В сентябре в США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить журналиста.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года», — сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
В конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге. Сообщалось, что Гершкович якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне.
В сентябре в США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить журналиста.
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