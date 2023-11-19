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В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Великобритании около 150 работников компании-подрядчика Kaefer, которая обслуживает два газоперерабатывающих завода, объявили о забастовке.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британского профсоюза Unite. По данным издания, речь идет о заводах Mossmorran Natural Gas Liquids (NGL) и St Fergus, которые эксплуатирует компания Shell.
Поводом для забастовки стал «спор по поводу прожиточного минимума», сообщили в профсоюзе. По словам работников, они требуют положенные им выплаты. Забастовка продлится до 4 декабря. При этом работники объявили, что в течение 12 недель не будут выходить на сверхурочную работу.
Напомним, сегодня в Чехии проходит крупнейшая за последние 30 лет забастовка.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британского профсоюза Unite. По данным издания, речь идет о заводах Mossmorran Natural Gas Liquids (NGL) и St Fergus, которые эксплуатирует компания Shell.
Поводом для забастовки стал «спор по поводу прожиточного минимума», сообщили в профсоюзе. По словам работников, они требуют положенные им выплаты. Забастовка продлится до 4 декабря. При этом работники объявили, что в течение 12 недель не будут выходить на сверхурочную работу.
Напомним, сегодня в Чехии проходит крупнейшая за последние 30 лет забастовка.
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