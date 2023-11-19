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В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Профсоюзы Чехии объявили понедельник днем масштабной забастовки, чтобы выразить протест против экономической политики правительства.
Как сообщают организаторы, забастовка станет крупнейшей за последние 30 лет. В ней, по оценкам профсоюзов, примут участие «до миллиона работников промышленных предприятий», около 70% учреждений в сфере образования, «более половины профсоюзных деятелей национальной конфедерации», сообщает Чешское радио.
К забастовке присоединятся профсоюзы работников здравоохранения, транспорта, культуры, университетов, деревообработчики и работники пищевой промышленности. Активисты намерены прервать работу на час-два или на целый день.
В Прагу, где запланирован марш протеста, съезжаются участники. Организаторы заявляли, что в марше примут участие несколько тысяч человек. На данный момент в Прагу направлены два автобуса с представителями железных дорог. Некоторые водители, которые не могут покинуть рабочее место, поддерживают забастовку, «надев светоотражающие жилеты и прикрепив плакаты», пишет издание.
По последним оценкам школьных профсоюзов, к забастовке присоединятся большинство школ. Некоторые закроются, но некоторые останутся открытыми и «поддержат забастовку лишь символически».
Профсоюзы выражают недовольство экономической политикой правительства, в частности, там выступают против нехватки денег на образование, низких зарплат в госсекторе, высокой инфляции, пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста, «неясного повышения минимальной заработной платы».
Между тем, в правительстве заявили, что лидеры профсоюзов «говорят не о сбережениях и пенсиях, а о собственных политических амбициях». Так, власти утверждают, что бюджет на образование растет, как и зарплаты учителей. Накануне министр образования «извинился перед родителями за то, что они и их дети стали заложниками в споре между правительством, профсоюзами и забастовщиками», пишет издание.
Как сообщают организаторы, забастовка станет крупнейшей за последние 30 лет. В ней, по оценкам профсоюзов, примут участие «до миллиона работников промышленных предприятий», около 70% учреждений в сфере образования, «более половины профсоюзных деятелей национальной конфедерации», сообщает Чешское радио.
К забастовке присоединятся профсоюзы работников здравоохранения, транспорта, культуры, университетов, деревообработчики и работники пищевой промышленности. Активисты намерены прервать работу на час-два или на целый день.
В Прагу, где запланирован марш протеста, съезжаются участники. Организаторы заявляли, что в марше примут участие несколько тысяч человек. На данный момент в Прагу направлены два автобуса с представителями железных дорог. Некоторые водители, которые не могут покинуть рабочее место, поддерживают забастовку, «надев светоотражающие жилеты и прикрепив плакаты», пишет издание.
По последним оценкам школьных профсоюзов, к забастовке присоединятся большинство школ. Некоторые закроются, но некоторые останутся открытыми и «поддержат забастовку лишь символически».
Профсоюзы выражают недовольство экономической политикой правительства, в частности, там выступают против нехватки денег на образование, низких зарплат в госсекторе, высокой инфляции, пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста, «неясного повышения минимальной заработной платы».
Между тем, в правительстве заявили, что лидеры профсоюзов «говорят не о сбережениях и пенсиях, а о собственных политических амбициях». Так, власти утверждают, что бюджет на образование растет, как и зарплаты учителей. Накануне министр образования «извинился перед родителями за то, что они и их дети стали заложниками в споре между правительством, профсоюзами и забастовщиками», пишет издание.
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