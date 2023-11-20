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В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями.
Такие данные привела омбудсмен Мария Львова-Белова, выступая в Совете Федерации.
«В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. Мне кажется, что это такая цифра очень жуткая», — сказала Львова-Белова, трансляция велась на странице Совета Федерации.
По ее словам, за последний год в России против несовершеннолетних было совершено более 100 тысяч преступлений. «К сожалению, с 2018 года наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности. И что еще печальнее — половина этих случаев идет из семьи, то есть совершается близкими родственниками внутри семьи», — сказала Львова-Белова.
Добавим, что сегодня в Псковской области была задержана мать по подозрению в убийстве троих маленьких детей.
Такие данные привела омбудсмен Мария Львова-Белова, выступая в Совете Федерации.
«В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. Мне кажется, что это такая цифра очень жуткая», — сказала Львова-Белова, трансляция велась на странице Совета Федерации.
По ее словам, за последний год в России против несовершеннолетних было совершено более 100 тысяч преступлений. «К сожалению, с 2018 года наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности. И что еще печальнее — половина этих случаев идет из семьи, то есть совершается близкими родственниками внутри семьи», — сказала Львова-Белова.
Добавим, что сегодня в Псковской области была задержана мать по подозрению в убийстве троих маленьких детей.
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