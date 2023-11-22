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В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
В Псковской области обнаружили тела троих маленьких детей, один из них — 2023 года рождения.
По подозрению в убийстве задержана их мать.
«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей — 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 г.р., воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы <...> По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей», — сообщили в СУ СК по региону.
В прокуратуре добавили, что в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.
В отношении задержанной решается вопрос о мере пресечения.
По подозрению в убийстве задержана их мать.
«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей — 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 г.р., воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы <...> По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей», — сообщили в СУ СК по региону.
В прокуратуре добавили, что в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.
В отношении задержанной решается вопрос о мере пресечения.
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