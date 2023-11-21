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Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
Фото: скрин видео из телеграм-канала Евгения Моисеева
Глава Кисловодска Евгений Моисеев опубликовал видео с коровами, пасущимися на городском газоне.
«6:30 утра. Мемориал "Журавли". Ухоженный газон. Был <...> Неуважаемые собственники скота - не стыдно???», — написал глава города.
На опубликованных кадрах — две коровы, лежащие в сквере на траве возле скамеек.
Моисеев сообщил, что надеется на изменения в региональном законодательстве, которые помогут решить проблему выпаса.
«Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах. Уверен, депутаты поддержат нашу инициативу. Тогда это безобразие полностью искореним», — написал глава города-курорта.
«6:30 утра. Мемориал "Журавли". Ухоженный газон. Был <...> Неуважаемые собственники скота - не стыдно???», — написал глава города.
На опубликованных кадрах — две коровы, лежащие в сквере на траве возле скамеек.
Моисеев сообщил, что надеется на изменения в региональном законодательстве, которые помогут решить проблему выпаса.
«Недавно направили в краевую Думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и "вкусных" газонах и улицах. Уверен, депутаты поддержат нашу инициативу. Тогда это безобразие полностью искореним», — написал глава города-курорта.
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