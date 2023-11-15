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В США профсоюз бортпроводников намерен объявить забастовку
Фото: Вечерние Ведомости
Профсоюз бортпроводников American Airlines требует от правительства разрешения объявить забастовку через 30 дней.
По информации CNN, профсоюз требует «немедленного повышения заработной платы на 35% и выплаты задолженности по заработной плате начиная с 2019 года». Кроме того, бортпроводники хотят «два дополнительных повышения на 6% в течение трехлетнего срока действия предлагаемого им контракта».
В профсоюзе говорят, что компания предлагает им немедленное повышение заработной платы лишь на 11% и «дополнительные повышения на 2% каждый год по предлагаемому пятилетнему контракту». При этом, как пишет CNN, компания не ответила на просьбу прокомментировать детали своего предложения.
В компании отмечают, что регулярно встречаются с профсоюзом и представляют им предложения для «обеспечения хорошей и конкурентоспособной оплаты труда членов команды». Они заявили, что готовы продолжить сотрудничество с профсоюзом, чтобы достичь соглашения.
Между тем, в трудовом законодательстве США есть ограничения на возможность сотрудников авиакомпаний и железных дорог объявлять забастовку, стороны при посредничестве правительства ведут переговоры. По данным издания, Ассоциация профессиональных бортпроводников пока не преодолела «ни одного из многих юридических препятствий, прежде чем профсоюз сможет нанести удар». Кроме того, в законе есть дополнительные барьеры, которые, «вероятно, не позволят начать забастовку непосредственно перед праздниками в конце года», отмечает CNN.
Добавим, что в Великобритании более 1100 сотрудников распределительного центра Amazon намерены провести масштабную забастовку в «черную пятницу» 24 ноября. Они также требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, сообщает Independent. Ожидается, что к акции присоединятся работники из США, Германии и Италии. В профсоюзах отмечают, что забастовка «станет самым большим сбоем в 30-летней истории компании».
Напомним, серия масштабных забастовок проходит в эти дни в Германии.
По информации CNN, профсоюз требует «немедленного повышения заработной платы на 35% и выплаты задолженности по заработной плате начиная с 2019 года». Кроме того, бортпроводники хотят «два дополнительных повышения на 6% в течение трехлетнего срока действия предлагаемого им контракта».
В профсоюзе говорят, что компания предлагает им немедленное повышение заработной платы лишь на 11% и «дополнительные повышения на 2% каждый год по предлагаемому пятилетнему контракту». При этом, как пишет CNN, компания не ответила на просьбу прокомментировать детали своего предложения.
В компании отмечают, что регулярно встречаются с профсоюзом и представляют им предложения для «обеспечения хорошей и конкурентоспособной оплаты труда членов команды». Они заявили, что готовы продолжить сотрудничество с профсоюзом, чтобы достичь соглашения.
Между тем, в трудовом законодательстве США есть ограничения на возможность сотрудников авиакомпаний и железных дорог объявлять забастовку, стороны при посредничестве правительства ведут переговоры. По данным издания, Ассоциация профессиональных бортпроводников пока не преодолела «ни одного из многих юридических препятствий, прежде чем профсоюз сможет нанести удар». Кроме того, в законе есть дополнительные барьеры, которые, «вероятно, не позволят начать забастовку непосредственно перед праздниками в конце года», отмечает CNN.
Добавим, что в Великобритании более 1100 сотрудников распределительного центра Amazon намерены провести масштабную забастовку в «черную пятницу» 24 ноября. Они также требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, сообщает Independent. Ожидается, что к акции присоединятся работники из США, Германии и Италии. В профсоюзах отмечают, что забастовка «станет самым большим сбоем в 30-летней истории компании».
Напомним, серия масштабных забастовок проходит в эти дни в Германии.
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