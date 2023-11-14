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Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
Фото: Вечерние Ведомости
Путин заявил, что Россия увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи человек на 2024-2025 годы.
По его словам, из стран СНГ на Таджикистан приходится самая большая квота — 900 человек. Об этом Путин сообщил на переговорах с Эмомали Рахмоном.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, с какими трудностями столкнулся иностранный студент Ишангулы Ярашгулыев во время учебы в УрФУ.
Вуз проиграл суд своему студенту из Туркменистана (университет обязали прекратить бездействие в вопросе продления визы), и после этого в УрФУ захотели выдворить студента из России. Суд снова встал на сторону студента (возбуждение административного дела полицией признали необоснованным), однако ему так и не продлили визу. По словам юристов, студенту в университете посоветовали «морально готовиться к отчислению».
Напомним, что Ишангулы Ярашгулыеву осталось доучиться до получения диплома чуть более полугода. 5 октября его задержали прямо в здании университета, когда он готовился к сдаче экзамена. Ночь он провел в отделе полиции.
Отметим, что запрос «Вечерних ведомостей» по поводу ситуации с Ярашгулыевым в УрФУ проигнорировали.
По его словам, из стран СНГ на Таджикистан приходится самая большая квота — 900 человек. Об этом Путин сообщил на переговорах с Эмомали Рахмоном.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, с какими трудностями столкнулся иностранный студент Ишангулы Ярашгулыев во время учебы в УрФУ.
Вуз проиграл суд своему студенту из Туркменистана (университет обязали прекратить бездействие в вопросе продления визы), и после этого в УрФУ захотели выдворить студента из России. Суд снова встал на сторону студента (возбуждение административного дела полицией признали необоснованным), однако ему так и не продлили визу. По словам юристов, студенту в университете посоветовали «морально готовиться к отчислению».
Напомним, что Ишангулы Ярашгулыеву осталось доучиться до получения диплома чуть более полугода. 5 октября его задержали прямо в здании университета, когда он готовился к сдаче экзамена. Ночь он провел в отделе полиции.
Отметим, что запрос «Вечерних ведомостей» по поводу ситуации с Ярашгулыевым в УрФУ проигнорировали.
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