В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана

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По состоянию на утро по московскому времени в России без света оставались чуть более 70 тысяч человек. Об этом сообщают в Минэнерго.По данным министерства, причиной массовых отключений стала непогода в сибирских регионах.В некоторых регионах, например, в Кемеровской области, наблюдаются проблемы и со связью.Добавим, что ветер достигал скорости 35 м/с. Энергетики занимаются восстановлением сетей после бури круглосуточно.