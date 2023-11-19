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В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
Частичный блэкаут в Екатеринбурге, архивное фото
По состоянию на утро по московскому времени в России без света оставались чуть более 70 тысяч человек. Об этом сообщают в Минэнерго.
По данным министерства, причиной массовых отключений стала непогода в сибирских регионах.
В некоторых регионах, например, в Кемеровской области, наблюдаются проблемы и со связью.
Добавим, что ветер достигал скорости 35 м/с. Энергетики занимаются восстановлением сетей после бури круглосуточно.
По данным министерства, причиной массовых отключений стала непогода в сибирских регионах.
В некоторых регионах, например, в Кемеровской области, наблюдаются проблемы и со связью.
Добавим, что ветер достигал скорости 35 м/с. Энергетики занимаются восстановлением сетей после бури круглосуточно.
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