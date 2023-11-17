Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Чукотский автономный округ становится лидером в рейтинге высоких зарплат в России уже четвертый год подряд. При этом рейтинг, который составляли аналитики РИА Рейтинг (РИА Новости), показывает количество людей, получающих высокие зарплаты. То есть, чтобы возглавить этот рейтинг, необходимо, чтобы большая часть работающих людей получали зарплату, которая выше обозначенной.В случае с Чукоткой – более половины всех работающих жителей получают свыше 100 тысяч рублей, а диапазон типовых зарплат в регионе указан от 75 до 166 тысяч рублей.Зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе примерно такие же, чуть ниже – средний диапазон от 70 до 163 тысяч рублей. В Магаданской – от 65 до 151 тысячи.В пятерку также вошли Ненецкий автономный округ и Москва. А вот Свердловская область, например, на 27 строчке, с диапазоном типовых зарплат от 29 до 61 тысячи рублей. При этом свердловские власти утверждают, что зарплаты в регионе высокие, а средние в Екатеринбурге якобы около 84 тысяч рублей.Самые низкие типовые зарплаты в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Это от 17–19 тысяч до 37–40.