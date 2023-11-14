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В Астрахани ввели режим ЧС после обрушения жилой пятиэтажки

11.02 Пятница, 17 ноября 2023
Фото: СУ СК по Астраханской области
В Астрахани после обрушения пятиэтажного жилого дома введен региональный режим ЧС.

Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин.

По данным СУ СК по региону, вечером 16 ноября на улице Вокзальной в Астрахани произошло обрушение третьего и четвертого подъездов пятиэтажного дома. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — сообщили в СК.

Из-под завалов было извлечено тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения. По информации МЧС, на данный момент под завалами людей нет, все проживающие установлены, пропавших нет.

Глава региона ранее сообщил, что спасатели прибыли на место по сигналу о трещине в доме и начали эвакуацию, благодаря чему «удалось спасти десятки людей». «По состоянию на 02:30ч. разобрано 25% завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введён региональный режим ЧС», — сообщил Бабушкин.

Он добавил, что по предварительной оценке спасателей, разбор завалов будет завершен до 14:00 часов. Открыты три пункта временного размещения.

«Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», — написал глава региона.

По словам губернатора, следствие проверяет все версии.

Добавим, что по информации министерства строительства Астрахани, капремонт крыши и фасада дома проходил в 2018-2019 годах.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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