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На Дальнем Востоке на 25% снизились оптовые цены на красную икру
Фото: Вечерние Ведомости
На Дальнем Востоке почти на 25% снизились оптовые цены на икру горбуши, цены на икру кеты остались примерно на уровне прошлого года.
Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
«Так, килограмм икры горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоил в среднем ₽3500, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года — ₽4 тыс. за килограмм, вместе с тем есть предложения за ₽3500, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года», — сообщили в ассоциации.
Там отмечают, что к снижению цены привел рекордный вылов лососевых. Это основной фактор, влияющий на стоимость икры.
«В этом году на фоне удачной лососевой путины заметно вырос объем выпуска красной икры: за три квартала года произведено 21 146,7 тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7 823,62 тонны). Напомню, лососевая путина этого года стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, больше было только в 2018 году (678 тыс. тонн). Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру», — сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
В отрасли прогнозируют, что по итогам года объем производства красной икры в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. тонн.
По словам главы ВАРПЭ, цена икры на магазинных полках зависит от качества готовой икры, а качество — зависит от вида рыбы, района вылова, месяца вылова, технологии производства, рецептуры засолки и др. «Поэтому как в опте, так и в магазинах можно часто встретить икру одного и того же объема или типа фасовки, но значительно отличающуюся по цене», — говорит глава ассоциации.
Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
«Так, килограмм икры горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоил в среднем ₽3500, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года — ₽4 тыс. за килограмм, вместе с тем есть предложения за ₽3500, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года», — сообщили в ассоциации.
Там отмечают, что к снижению цены привел рекордный вылов лососевых. Это основной фактор, влияющий на стоимость икры.
«В этом году на фоне удачной лососевой путины заметно вырос объем выпуска красной икры: за три квартала года произведено 21 146,7 тонны, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7 823,62 тонны). Напомню, лососевая путина этого года стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, больше было только в 2018 году (678 тыс. тонн). Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру», — сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
В отрасли прогнозируют, что по итогам года объем производства красной икры в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. тонн.
По словам главы ВАРПЭ, цена икры на магазинных полках зависит от качества готовой икры, а качество — зависит от вида рыбы, района вылова, месяца вылова, технологии производства, рецептуры засолки и др. «Поэтому как в опте, так и в магазинах можно часто встретить икру одного и того же объема или типа фасовки, но значительно отличающуюся по цене», — говорит глава ассоциации.
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