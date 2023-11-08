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В Минводах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО, сообщили СМИ
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минеральных Водах найдены тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его жены.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Расследование проводится региональным УФСБ.
По неофициальным информации, они умерли около недели назад, смерть была ненасильственной, пишет издание.
Сообщается, что тела 68-летнего Свиридова и его супруги были обнаружены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском.
По другой информации, которую приводит РИА Новости, личность женщины пока не установлена.
Официальных комментариев об этом пока нет.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Расследование проводится региональным УФСБ.
По неофициальным информации, они умерли около недели назад, смерть была ненасильственной, пишет издание.
Сообщается, что тела 68-летнего Свиридова и его супруги были обнаружены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском.
По другой информации, которую приводит РИА Новости, личность женщины пока не установлена.
Официальных комментариев об этом пока нет.
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