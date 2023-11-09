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МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки» Орлова
Фото: база МВД РФ
МВД объявило в федеральный розыск основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова.
Информация об этом появилась в базе МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы. Какая именно статья — не уточняется.
Ранее в СМИ сообщали, что ресторатор покинул Россию в начале 2022 года.
Информация об этом появилась в базе МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы. Какая именно статья — не уточняется.
Ранее в СМИ сообщали, что ресторатор покинул Россию в начале 2022 года.
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