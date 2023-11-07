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В Иркутской области вездеход провалился под лед, погибли вальщики леса
Фото: СУ СК по Иркутской области
В Иркутской области на реке Ичёра вездеход, перевозивший работников геологоразведочной компании, провалился под лед.
В транспортном средстве находились шесть человек, однако спастись удалось только двоим.
«Установлены личности всех погибших — это жители г. Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие вальщиками леса», — сообщили в СУ СК по региону. По факту смерти четырех мужчин в результате утопления в реке возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователей доставили в труднодоступное место авиатранспортом. Вездеход поднимали из воды с помощью тяжелой техники.
О состоянии работников, которым удалось спастись, не сообщается.
В транспортном средстве находились шесть человек, однако спастись удалось только двоим.
«Установлены личности всех погибших — это жители г. Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие вальщиками леса», — сообщили в СУ СК по региону. По факту смерти четырех мужчин в результате утопления в реке возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователей доставили в труднодоступное место авиатранспортом. Вездеход поднимали из воды с помощью тяжелой техники.
О состоянии работников, которым удалось спастись, не сообщается.
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