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В Приморье школьный автобус вылетел в кювет, есть пострадавшие
Фото: прокуратура Приморского края
В Приморском крае школьный автобус, перевозивший 14 детей, вылетел в кювет и перевернулся на бок.
По данным регионального Минздрава, пострадали восемь детей. Шестеро госпитализированы, двое будут проходить лечение амбулаторно.
ДТП произошло утром 16 ноября на 4 км автодороги «Хабаровск - Владивосток - Тавричанка». Школьный автобус следовал по маршруту «Вольно-Надеждинское - Ключевое - пос. Рыбачий - Школа №1», уточнили в прокуратуре. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также уделит внимание вопросам содержания дорожного полотна, на котором имеются следы гололеда», — добавили в прокуратуре региона.
По данным регионального Минздрава, пострадали восемь детей. Шестеро госпитализированы, двое будут проходить лечение амбулаторно.
ДТП произошло утром 16 ноября на 4 км автодороги «Хабаровск - Владивосток - Тавричанка». Школьный автобус следовал по маршруту «Вольно-Надеждинское - Ключевое - пос. Рыбачий - Школа №1», уточнили в прокуратуре. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также уделит внимание вопросам содержания дорожного полотна, на котором имеются следы гололеда», — добавили в прокуратуре региона.
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