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Власти Волгоградской области подтвердили пожар в воинской части
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Волгоградской области на территории воинской части произошел пожар.
Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов со ссылкой на местных жителей, которые сообщили о «серии взрывов».
Позже данные о пожаре подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны», — передает слова Бочарова официальный телеграм-канал администрации региона.
Как утверждает губернатор, «пострадавших и повреждений гражданских объектов нет». Все обстоятельства выясняются.
Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов со ссылкой на местных жителей, которые сообщили о «серии взрывов».
Позже данные о пожаре подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны», — передает слова Бочарова официальный телеграм-канал администрации региона.
Как утверждает губернатор, «пострадавших и повреждений гражданских объектов нет». Все обстоятельства выясняются.
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