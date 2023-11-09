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В школьной программе с 2024 года хотят ввести предмет «семьеведение»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В школьной программе с 2024 года хотят ввести отдельный предмет «семьеведение», заявили в ГД.
Сейчас этот курс преподают в некоторых регионах в рамках уроков обществознания.
«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (цитата по РИА Новости).
Для курса «семьеведения» готовят единый учебник.
Предполагается, что на таких уроках станут готовить подростков «к будущей семейной жизни и рождению детей», а также оказывать психологическую помощь «в принятии себя».
Сейчас этот курс преподают в некоторых регионах в рамках уроков обществознания.
«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (цитата по РИА Новости).
Для курса «семьеведения» готовят единый учебник.
Предполагается, что на таких уроках станут готовить подростков «к будущей семейной жизни и рождению детей», а также оказывать психологическую помощь «в принятии себя».
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