Вместо компенсации по замороженным вкладам в Госдуме предложили надбавку к пенсии

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил правительственной «Российской газете», что власти могут рассмотреть вариант надбавки к пенсии, вместо выплат по вкладам, замороженным после развала СССР.Такие заявления Гаврилов сделал на фоне очередной заморозки выплат по тем вкладам, которые были у граждан Советского Союза до 1991 года. Теперь решение на выплаты вновь перенесено, на этот раз уже на 2027 год.По словам Гаврилова, сумма вкладов тех, кто за компенсацией точно не объявится, составляет около триллиона рублей, именно такие данные озвучивают различные источники. При этом это в том числе деньги уже умерших людей.Депутат добавил, что шансы вернуть свои вклады падают с каждым годом, и кроме того, он заявил, что единомоментный возврат всех денег станет «опасным» для экономики.«Инфляция растет, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику, поэтому возвращать разом опасно. Но учитывая, что за год банковский сектор получил прибыль порядка 3 триллионов рублей, то логично приступить к компенсациям советским вкладчикам или их наследникам поскорее, а не откладывать этот процесс», – цитирует «Российская газета» Гаврилова.