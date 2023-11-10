Руководителей крупных компаний и региональных чиновников мошенники обманывают от имени Центробанка

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ещё одна схема мошенников стала известной – аферисты создают аккаунты в популярных мессенджерах от имени реальных сотрудников Центробанка России. При этом зачастую используют даже реальные фотографии этих людей.С этих аккаунтов аферисты написывают чиновникам и топам крупных компаний, как правило, речь идёт о региональных компаниях. После чего мошенники сообщают своим собеседникам, попавшимся на уловку, что с ними свяжутся сотрудники профильного министерства или силовики.«Собеседник рекомендует следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета», — рассказывают в Центробанке.О том, как много жертв о таких мошенников, не сообщается.