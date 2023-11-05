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Вино для похудения представили в Росбиотехе
Фото: Владислав Постников / ВВ
Российские ученые из биотехнологического университета представили вино, которое способно снизить вес за счет определенного грибка в составе.
«Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов», – цитирует издание «Газета.Ru» профессора кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» Росбиотеха Марину Мойсеяк.
Сообщается, что этот грибок ускоряет метаболизм, а также может и улучшить состояние иммунной системы. О серийном выпуске пока не говорится.
«Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов», – цитирует издание «Газета.Ru» профессора кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» Росбиотеха Марину Мойсеяк.
Сообщается, что этот грибок ускоряет метаболизм, а также может и улучшить состояние иммунной системы. О серийном выпуске пока не говорится.
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