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Электронные «студики» могут появиться на Госуслугах уже в следующем году
Электронные студенческие билеты и другие учебные документы могут появиться на Госуслугах уже в 2024 году. Об этом рассказали в Минцифры.
Сообщается, что в личном кабинете можно будет следить за успеваемостью, пользоваться скидками для студентов.
Пользоваться электронным студиком смогут студенты всех программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.
В Минцифры уточнили, планируется, что с помощью электронных документов можно будет:
Купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички
Оформить проездной на городской транспорт
Посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам
Пройти на территорию университета
В любое время отслеживать свою успеваемость
Сообщается, что в личном кабинете можно будет следить за успеваемостью, пользоваться скидками для студентов.
Пользоваться электронным студиком смогут студенты всех программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.
В Минцифры уточнили, планируется, что с помощью электронных документов можно будет:
Купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички
Оформить проездной на городской транспорт
Посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам
Пройти на территорию университета
В любое время отслеживать свою успеваемость
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