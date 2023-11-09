Электронные «студики» могут появиться на Госуслугах уже в следующем году

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Электронные студенческие билеты и другие учебные документы могут появиться на Госуслугах уже в 2024 году. Об этом рассказали в Минцифры.Сообщается, что в личном кабинете можно будет следить за успеваемостью, пользоваться скидками для студентов.Пользоваться электронным студиком смогут студенты всех программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.В Минцифры уточнили, планируется, что с помощью электронных документов можно будет: